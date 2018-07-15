Manisa’da 15 Temmuz anısına şehitlik ziyareti

Manisa Valiliği öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü kapsamında Manisa Garnizon Şehitliği’nde program düzenlendi. Programa, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ziyarette protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra şehitlerin ruhu için Kur’an-i Kerim okundu.