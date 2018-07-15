Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 12:33

Manisa’da 15 Temmuz anısına şehitlik ziyareti

Manisa protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Manisa’da 15 Temmuz anısına şehitlik ziyareti

15 Temmuz 2018 12:33


Manisa Valiliği öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü kapsamında Manisa Garnizon Şehitliği’nde program düzenlendi. Programa, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ziyarette protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra şehitlerin ruhu için Kur’an-i Kerim okundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç