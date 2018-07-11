Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 15:46

Manisa’da 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına eskrim turnuvası

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına eskrim turnuvası düzenlendi.

Manisa’da 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına eskrim turnuvası

11 Temmuz 2018 15:46


Gediz Spor Salonunda 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına düzenlenen eskrim turnuvasına 20 sporcu katıldı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara başarı belgeleri verilirken, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Türk milleti, şehitlerini asla unutmayacak. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize atfen gerçekleştirdiğimiz eskrim turnuvamızı, ikinci kez düzenliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz’u unutmadık asla da unutturmayacağız” dedi.



Öztürk’ten cimnastikçilere ziyaret


Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan cimnastikçileri de ziyaret etti. 13-15 Temmuz tarihleri arasında Bursa’da yapılacak Cimnastik Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu’nda sürdüren aerobik cimnastikçilerin antrenmanını ziyaret eden Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonluk için azimle çalışan sporculara destek verdi. İl Müdürü Öztürk, “Bursa’da yapılacak olan şampiyonaya ilimizden 24 sporcu kafilesi ile katılacağız. Cimnastik branşında ilimizde birçok başarılı sporcu yetiştirdik. Yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu sporcularımızdan Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkmakta. Bu başarılar tesadüf değildir. Bu başarılar, çalışarak elde edilen başarılardır. Türkiye Şampiyonası’nda kupa ve madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç