Manisa’da 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına eskrim turnuvası

Gediz Spor Salonunda 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına düzenlenen eskrim turnuvasına 20 sporcu katıldı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara başarı belgeleri verilirken, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Türk milleti, şehitlerini asla unutmayacak. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize atfen gerçekleştirdiğimiz eskrim turnuvamızı, ikinci kez düzenliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz’u unutmadık asla da unutturmayacağız” dedi.

Öztürk’ten cimnastikçilere ziyaret

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan cimnastikçileri de ziyaret etti. 13-15 Temmuz tarihleri arasında Bursa’da yapılacak Cimnastik Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu’nda sürdüren aerobik cimnastikçilerin antrenmanını ziyaret eden Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonluk için azimle çalışan sporculara destek verdi. İl Müdürü Öztürk, “Bursa’da yapılacak olan şampiyonaya ilimizden 24 sporcu kafilesi ile katılacağız. Cimnastik branşında ilimizde birçok başarılı sporcu yetiştirdik. Yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu sporcularımızdan Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkmakta. Bu başarılar tesadüf değildir. Bu başarılar, çalışarak elde edilen başarılardır. Türkiye Şampiyonası’nda kupa ve madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.