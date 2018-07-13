Manisa’da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde Manisa İl Müftülüğü’nün öncülüğünde program düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde Cuma Namazı öncesi, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitler için 250 hatmin duası yapıldı. Programa Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 250 hatmin duasını ise Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur okudu. Vatandaşlar ellerini açarak, şehitlere dualar etti. Duanın ardından Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban, Cuma hutbesinde “Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz” konulu hutbeyi okudu.