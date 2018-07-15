Manisa’da 15 Temmuz şehitleri anısına tekvando turnuvası

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Taekwondo turnuvasına, Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Şehzadeler İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Tekvando İl Temsilcisi Gökay Budak, sporcu ve aileleri katıldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi. Törende konuşan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Manisa Valimiz Mustafa Hakan Güvençer’in öncülüğünde düzenlemiş olduğumuz 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi anma tekvando turnuvasına katılan tüm sporcu ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatanın kazanılması için Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da binlerce şehit verdik. Vatanımızı düşman işgalinden kurtardık. Halkın olan, cumhuriyetle yönetilen, herkesin eşit olduğu, herkesin devlet hizmetlerinden eşit faydalandığı bir devlet kurduk. Vatanımız kutsaldı, bayrağımız, ezanımız kutsaldı. Bunları kanımız ve canımız pahasına korumamız öğretilmişti. Bunu Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs Harekatı’nda göstermiştik ve gerektiğinde yeniden gösterirdik. Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemize ve milletimizin milli iradesine karşı bir darbe girişimi düzenlendi. Bu hain darbe teşebbüsü ülkemizin geleceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi amaçlıyordu. İstediklerini alabilmek için milleti bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık. Bu hain darbe teşebbüsü, bayrağımıza, ezanımıza, devlet kurumlarımıza, hak ve özgürlüklerimize kasteden alçak girişim, milletimizin kahramanca savunması ile püskürtüldü. Milletimiz hem devletini, hem de demokrasisini korumayı bir görev bildi. Canı pahasına darbecilerin silahlarına engel olarak devletini, iradesini ve demokrasisini kurtardı. Bugün buradaki müsabakalarımızın ve bir araya gelmemizin sebebi, olan aziz, şerefli, vatanı için canını veren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnet ile gazi olan kahraman kardeşlerimizi şükranla anmaktır" dedi.