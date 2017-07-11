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11 Temmuz 2017 16:17

Manisa’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Manisa’da 15 Temmuz şehitleri için tarihi Hatuniye Camisinde protokolün katılımıyla mevlit okutuldu.

Manisa’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 16:17


Manisa’da 15 Temmuz Temmuz Şehitlerini, Anma Demokrasi ve Milli Günü dolayısıyla mevlit okutuldu. Tarihi Hatuniye Camisinde okutulan mevlit sonrasında dualar edildi. Öte yandan mevlit sonrasında Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından katılan vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi. Mevlite katılan protokol 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçerek burada bulunan anı defterini imzaladı. Protokolün anı defterini imzalamasının ardından vatandaşlar da 15 Temmuz’a kadar meydanda bulunacak defteri düşüncelerini yazarak imzalamaya başladı. Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.




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