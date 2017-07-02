Manisa’da 153 milyon liralık altyapı yatırımı

MASKİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana 17 ilçeye dev altyapı yatırımı yaptı. Mahallelerdeki eski hatları yenileyen MASKİ ekipleri, hiç altyapısı olmayan yerleşim yerlerini de altyapı ağlarına kavuşturdu. Manisa genelinde 630 kilometre içme suyu, 560 kilometre de kanalizasyon hattı döşendi. Toplamda bin 190 kilometre altyapının sağlıklı bir hale getirildiği çalışmalar sayesinde yılların kanayan yaralarına neşter vuruldu. ’101 Mahalle Projesi’ kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra MASKİ’nin kendi bünyesindeki ekip ve ekipmanlarla yaptığı hizmetlere 153 milyon TL gibi dev bir yatırım yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ikinci etap altyapı yenileme programı kapsamında ‘154 Mahalle Projesi’ne start vermeye hazırlanıyor. 12’si belde belediyesinden mahalleye dönüşen yerleşim yerini kapsayan projeye 200 milyon TL’yi aşan yatırım bütçesi ayrıldı. Proje kapsamında 400 kilometre içme suyu, 520 kilometre de kanalizasyon hattı yenilenecek. Soma ve Kırkağaç ilçelerinde programa alınan mahallelerde çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde eski altyapıları yenilemek için büyük yatırımlara imza attıklarını ifade etti. Başkan Ergün, “Vatandaşlarımız için sağlıklı altyapı ağları inşa ediyoruz. Bütünşehir Yasası ile birlikte köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı yenileme işlerine öncelik verdik. Yıllar önce döşenmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış eski hatları yeniliyoruz. İlçe merkezlerindeki mahalleler ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri arasındaki farkı ortadan kaldırmak için yoğun tempoda çalışmalarımız sürüyor. Altyapıları tamamlanan mahallelerimizin üstyapısı dönüşümünü de gerçekleştiriyoruz. 17 ilçesi ile Manisamız büyük bir gelişim gösteriyor. Hep söylediğim gibi Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyor ve vatandaşlarımıza hak ettiği hizmetleri ulaştırmak için uğraş veriyoruz” diye konuştu.