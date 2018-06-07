Manisa’da 19 milyon 855 bin metrekare yol asfalta kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, Manisa’da adeta bir asfalt devrimi yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarda 2015 asfalt sezonundan 2018 yılı asfalt sezonuna kadar gelen süre içerisinde üzerinde çalışma yapılmayan yol bırakılmadı. 2015 yılında yapılan asfalt ihalesi kapsamında 7 milyon 440 bin 633,93 metrekare eşdeğeri olarak bin 309,67 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıldı. 2016 yılı asfalt ihalesinde 5 milyon 520 bin 657,90 metrekare eşdeğeri olarak 952,68 kilometrelik yol asfaltlandı. 2017 yılında 2 milyon 756 bin 355,80 metrekare eşdeğeri olarak 453,24 kilometre yol asfaltlanarak yenilendi. Kısa süre önce startı verilen 2018 yılı asfalt sezonunda da ekipler şu ana kadar 1 milyon 697 bin 854,60 metrekare eşdeğeri 257,19 kilometrelik yol ağında asfalt çalışmaları yaptı. Bu zaman zarfında Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendi imkanları ile de 2 milyon 440 bin 140 metrekare yani 409,60 kilometrelik yolda asfalt atıldı. Bu 4 yıllık süre boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 19 milyon 855 bin 643,23 metrekare yol asfaltlanmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki asfalt çalışmalarının yanı sıra yollardaki bakım ve onarım işlerini de sürdürüyor. Yama çalışmaları, greyderli yol bakımı, koruge ve beton büz döşenmesi, menfez döşenmesi ve malzemeli bakımlarını da itina ile gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan çalışmaları bir bir hayata geçirdi.