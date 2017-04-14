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14 Nisan 2017 12:15

Manisa’da 2 bin 500 metrelik dere çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde başladığı 2 bin 500 metrelşk dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Manisa’da 2 bin 500 metrelik dere çalışması

14 Nisan 2017 12:15


MASKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde başladığı dere temizlik çalışması noktalandı. Toplamda yapılan 2 bin 500 metrelik temizlik çalışması sonrası, dereden kaynaklı haşere sorunu da ortadan kaldırıldı. Vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı sıkıntıyı çözen MASKİ ekiplerinin çalışmaları takdir topladı. Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Güzelköy Mahalle Muhtarı Arif Akbulut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tüm Manisa’ya eşit hizmet götürdüğünü ifade ederek kendi mahallelerinde de yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Akbulut, “Deremiz temizlenerek vatandaşlarımıza çok büyük hizmet yapıldı. Deremiz tamamıyla pislik içerisindeydi. Yılanlar, fareler vatandaşlarımızın evlerine gidiyordu. Deremiz bir uçtan bir uca temizlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.




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