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09 Haziran 2018 15:18

Manisa’da 200 balya saman küle döndü

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi’nde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında yaklaşık 200 balya saman kül oldu.

Manisa’da 200 balya saman küle döndü

09 Haziran 2018 15:18


Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi girişinde özel bir şirkete ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bin 500 ton civarında samanın istiflendiği depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstiflenen samanların orta kısmında başlayan yangın görenleri hayrete düşürürken, dumanı gören çiftlik personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye personeli yangına müdahale ederken, çiftlik çalışanları da depodaki samanları dışarıya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 200 balya samanın küle döndüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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