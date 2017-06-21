Manisa’da 200 milyonluk alt ve üstyapı dönüşümü başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve 17 ilçedeki altyapı sorunlarını sıfıra indirme hedefiyle çıktığı yolda büyük adımlarla ilerliyor. MASKİ, "101 Mahalle Projesi"nden sonra 154 Mahalle Projesi’ne başladı. 12’si belde belediyesinden mahalleye dönüşen yerleşim merkezi olmak üzere, 17 ilçeye bağlı toplam 154 mahallede çalışma gerçekleştirilecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalarla mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yanı sıra, içme suyu için enerji temini ve su depoları ile foseptik ve paket arıtma sistemleri de ele alınacak. 154 Mahalle Projesi, Ramazan Bayramı sonrasında Soma’dan başlayarak ilk kepçe vurulacak.

920 kilometrelik hat yeniden inşa edilecek

MASKİ tarafından 400 kilometre içme suyu şebekesi ve 520 kilometre de kanalizasyon hattı inşa edilecek. Daha önce hiç altyapısı bulunmayan mahalleler kaliteli altyapı hizmetiyle tanışırken, yıllardır deformasyona uğrayarak kullanılamaz hale gelen mevcut hatlar ise tamamen yenilenecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilit parke taş döşemesi de MASKİ tarafından yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’nın altyapısına şimdiye kadar görülmemiş bir yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışmalarımızla, kurulduğumuz günden bu yana yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyoruz. 95 Mahalle Projesi ile çıktığımız yolda sayımızı arttırarak 101’e çıkardık. Mahallelerimizde üstyapı çalışmaları tamamlanmak üzere olup, 154 Mahalle Projemizin de yapım aşamasına geçiyoruz. Soma ilçemizin sözleşmesini imzaladık. Bayramdan sonra Allah’ın izniyle ilk kepçeyi vurarak, inşaat çalışmalarımızı başlatacağız. Hatlardan depolara, fosseptiklerden enerji teminine kadar her türlü altyapı sistemini sağlıklı hale getirerek mahallelerimizi daha yaşanabilir kılmaya devam edeceğiz. 200 milyon TL’nin üzerinde yatırım maliyetiyle hayata geçirdiğimiz bu projemizle aynı zamanda mahallelerimizin üstyapılarını da yenileyeceğiz. Şehir merkeziyle kırsal bölgelerimiz arasında gerek altyapı açısından gerekse de estetik açıdan fark kalmayacak. Bin kilometreye yakın içme suyu ve kanalizasyon hattını yenileyerek Manisa’ya tam anlamıyla bir altyapı dönüşümü yaşatacağız” dedi.