Manisa'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirildi

Manisa'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Manisa Öğretmenevi'nde yapılan toplantının açış konuşmasını yapan Vali Güvençer, okulların çocuklarla muhteşem buluşması öncesi bir araya geldiklerini belirterek, “Çok fazla eleştirel yaklaşıp, kendi kendimizi hırpalamayalım, yaptıklarımızı küçük görmeyelim, bizim devasa bir devlet geleneğimiz, devasa bir eğitim geleneğimiz, başarılı gelenekleri olan bir Milli Eğitim Bakanlığımız, devasa bir Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde bir öğretmen kadromuz, zekasıyla her biri birer cevher, harikulade çocuklarımız ve hala rüyalarımıza giren, gördüğümüz zaman ellerinden öptüğümüz, sevdiğimiz, saydığımız öğretmenlerimiz var bu camianın içerisinde. Bununla kıvanç duymalıyız. Yalnız ve yalnız eğitim yılı başladığında, ilk ders giriş zili çaldığında, Türkiye'nin en ücra köşesinden, en büyük şehrindeki okuluna kadar derslerin başlıyor olması, öğretmenlerin sınıflarında tahtalarının başında çocuklarıyla buluşuyor olması bile muhteşem devasa hakkı verilmesi gereken bir organizasyon başarısıdır” dedi.

Eğitim konusunda herkese görev düştüğünü ifade edip, okulların aydınlık kaynağı olduğuna, birer sorun kaynağı olmadığına dikkat çeken Vali Güvençer şöyle devam etti: “Okullarımızı, öğretmenlerimizi çocuklarımızı sevdiğimiz kadar seversek, okul çevresinde daha duyarlı oluruz. Aksine davrananlar son derece istisnai az sayıda insanlardır. Onları da yola getirmek, kontrol altında tutmak, okullarımızı gerçek manada birer güvenlik odağı haline getirmek de bizim ortak görevimiz. Bunu yapacağız. Bu toplantının 3 ana sebebi var. Kutlanması gereken, bizi sevindiren o buluşmayı o güzelliği hatırladığımız zaman yüreklerimize su serpen, o anın mutluluğunu hatırlayıp paylaşmak. Konunun önemi hususundaki farkındalığımızı ve duyarlılığımızı bir kez daha vurgulayıp, kendi kendimize ve kamuoyuna hatırlatmak. Bu bizim işimiz, biz varız, farkındayız, iyi yapıyoruz, daha iyisini yapacağız, hep birlikte. Her birimizin annelerin, babaların, okul aile birliği başkanlarının, muhtarların, polis amcaların, jandarma abilerin, belediye görevlilerinin, öğretmenler, okul müdürlerine kadar, bu işte sorumluluğu ve payı var. Bu işi ortaklaşa hep birlikte yapacağız”

Vali Güvençer'den sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin Manisa'nın eğitim öğretim durumuyla ilgili sunum yaptı. Çetin, Manisa'da toplam 248 bin 607 öğrenci, bin 121 okul, 11 bin 643 derslik, 17 bin 916 öğretmen bulunduğunu belirterek, “Bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle 106 bin 63 öğrenci, 11 bin 381 okul personeli, 34 bin 667 yetişkine, seminer çalışmalarıyla 611 öğrenci, 190 mahkum, 280 vatandaşa ulaşıldı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde Alo 171 ve sigarayı bırakma polikliniklerine 240 öğrenci, risk grubunda olan ve bağımlılık riski taşıyan öğrencilerin ailelerine yönelik 22 bin 255 ev ziyareti, sosyal beceri eğitimleri kapsamında 77 bin 732 öğrenciye eğitim verildi. 89 bin 147 afiş ve broşür hazırlandı. 580 okul personeline kanserle mücadele ve sigaranın zararları konulu eğitim verildi. Ayrıca 12 bin 167 öğrenci okul Yeşilay kulüpleri aktivitelerinde yer aldı. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin ihaleleri gerçekleştirilerek 359 yüklenici firma, servis şoförleri ve rehber personel hakkında güvenlik soruşturması yapıldı ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Okullarda güvenlik ortamının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü kapsamında, okulların risk derecelendirilmesi yapılarak 4 risk bölgesi belirlendi. Geçen yıl okul aile birlikleri imkanlarıyla 17, İŞKUR aracılığıyla 204 özel güvenlik görevlisi istihdam edildi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında istihdam edilmek üzere 362 özel güvenlik görevlisi talebimiz olmuştur. Ayrıca Güvenli Okul-Güvenli Eğitim için Bakanlığımızca İlimizde riskli olarak belirlenen 5 okula Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kamera sistemi kurulum çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimizce belirlenen riskli 12 okuldan 10 okulun kamera kurulum işlemi tamamlanmış, 2 okulun ihalesi sonuçlanmıştır. İl genelinde 996 okuldan 794'ünde güvenlik kamerası bulunmaktadır” diye konuştu.

İkili eğitim yapılan ilçelerde bulunan okul ve bina sayıları hakkında da bilgi veren Çetin, 2018'de 10 ilçede, 38 ilkokul, 22 ortaokul, 41 okul binası, idari tedbirle tekli eğitime geçecek 13 okul, ihtiyaç duyulan 534 derslik, yapımı devam eden 198 derslik, 2018 yapım programına alınan 164 derslik ve yapılması gereken 160 derslik olduğunu bildirdi. 2018 yılında büyük onarım olarak 47 okul planlandığını, bunlardan 33'ünün tamamlandığını, 14'ünün devam ettiğini ve okullar açılıncaya kadar çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı da Kent Güvenlik Sistemi ile ilgili bilgi verdi. Çakıcı, Kent Güvenlik Sistemiyle uyumlu, okul güvenlik kameraları konusunda İçişleri Bakanlığın programının bir yıl kadar önce yürürlüğe girdiğini, Türkiye genelinde bin okulda kamera kurulmasının söz konusu olduğunu, ilimizde 5 okula kent güvenlik sistemine uyumlu kamera sistemi kurulmasının planlandığını söyledi. Çakıcı, “Biz de ilk etapta 5 okula niyetlenmiştik, sizlerin de büyük desteklerinizle Manisa'daki sivil toplum örgütlerini de devreye sokarak, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının organizasyonuyla bu sayıyı arttırdık. Önce 10 okul, sonra 12 okul yaptık. İlimizde İl Merkezimizde ve ilçelerimizdeki belediyelerimiz, Ticaret Odamız, Ziraat Odamız katkı sundular. Yapımı devam eden 6 okulumuzda Kent Güvenlik Sistemiyle uyumlu kamera sistemi de yapılacak. Yani 18'e ulaştık, bunun 10'u teslim edildi. Milli eğitim ile birlikte 23 adet kameraya ulaşıyoruz” dedi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı personeli Binbaşı Olcay Tekinay sunum yaptı. Tekinay, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 349 okuldan 234'ünde toplam bin 936 kamera bulunduğunu belirtti. Ayrıca okul güvenliği kapsamında 349 okul ve çevresinde güven ve huzur uygulaması yapılacağını, okul servislerinin denetleneceğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Alpaslan Demiray da yaptığı sunumda okullarda sabah, öğle ve akşam giriş çıkış saatlerinden önce emniyet, asayiş ve trafik yönünden tedbirler alınarak öğrencilerin rahat giriş çıkış yapmalarını sağlamak üzere personel görevlendirildiğini bildirdi. Demiray, “Polis sorumluluk bölgesinde; 1. Öncelik dereceli ilkokullar ile 1. ve 2. öncelik dereceler ortaokul ve liselerde sabit olarak 'okul kolluk görevlisi' ile 'özel güvenlik görevlisi' ihtiyaç duyulan diğer öncelik dereceli okullarda yalnızca 'özel güvenlik görevlisi' görevlendirilecek. Ayrıca tüm okullarda 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' ile giriş çıkış saatlerindeki yoğunluğa göre ekip görevlendirilece” dedi.

Demiray, İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında; öğrencilerin karışmış oldukları olay bulunmamakla birlikte, 2018 yılı içerisinde 12 okul çevresinde 22 olaya müdahale edildiğini, 45 şüpheli şahsın yakalanarak uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığını, 11 şahsın adli makamlarca tutuklandığını söyledi. İI Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve öğretmenlerden oluşmak üzere bin 970 kişinin katılımı ile 39 bilgilendirme toplantısı yapıldığını, okul çağındaki çocuk ve gençlerin özellikle uyuşturucu maddeler olmak üzere her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için 2018/2019 eğitim ve öğretim yılında da çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve muhtarlar katıldı.