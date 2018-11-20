Manisa'da 2019 yılında da suya zam yok

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılı 2'inci Olağan Genel Kurulu 2'inci birleşimi Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ergün, ülke genelinde elektrik başta olmak üzere akaryakıt, altyapı malzemelerine zam gelmesine rağmen, vatandaşa ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda daha fazla yük olmamak için 2019 yılında da suya zam yapmayacaklarını müjdeledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün, 2018 yılı 2'inci Olağan Genel Kurulu 2'inci birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Ergün, il genelinde yapılan yatırımları ve bu yatırımlara harcanan rakamları meclis üyeleri ve Manisalılar ile paylaştı. Başkan Ergün, 2018 yılında elektriğe yüzde 74 zam yapıldığını söyleyerek, son iki yıldır suya zam yapılmadığının altını çizdi. Başkan Ergün diğer siyasi partilerin siyasi şov yapmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, 2019 yılında suya zam yapmayacaklarının müjdesini Manisalılar ile paylaştı. Diğer illerle kıyaslandığında ise Manisa'da suyun çok daha uygun fiyata satıldığını vurguladı. Manisa'da 2016 ve 2017 yıllarında mecliste alınan kararlar doğrultusunda suya zam yapılmadığını belirten Ergün, 2016 yılından beri de kartlı sayaç abonelerinin suyu yüzde 10 indirimle kullandığını söyledi. Mekanik sayaç kullanan abonelerin ise suyun metreküpüne 2.90 lira ödediğini sözlerine ekledi. Bu rakamların da birçok Büyükşehir Belediyesinin gerisinde olduğunu ifade etti.

“Sizin siyasi şov yapmanıza müsaade etmeyeceğim”

Mecliste siyasi parti temsilcilerinin siyasi şov yaptığını belirten Başkan Ergün, “Sizin siyasi şov yapmanıza müsaade etmeyeceğim. Biz diğer illerde olduğu gibi ne TEFE ne TÜFE üzerinden zam yapacağız. Akaryakıta ve elektriğe yapılan zamlarla vatandaşın sırtında yeterince yük var. 2019 yılında hiçbir şeye zam yapmıyoruz. Size bu konuda şov yaptırmam. Siz önce yapılan zamları vatandaşa bir izah edin. Bu anlattıklarıma, konuşabileceğiniz bir kelime varsa önce bir cevap verin. Takdir Türk Milletinin ve Manisalı hemşehrilerimizindir. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun” dedi.

MASKİ Genel Kurul Üyelerine sembolik ücret

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşiminde hizmetlerin kesintisiz şekilde devamı adına meclise sunulan ek ödenek talebi kabul edilerek, 2019 Performans Programı onaylandı. Ayrıca Başkan Ergün'ün teklifiyle Genel Kurul üyelerine 1 TL'lik sembolik ücret ödenmesi kararlaştırıldı.

2019 Performans Programı onaylandı

Gündem maddeleri arasında yer alan MASKİ 2019 Performans Programı, komisyon üyelerinin görüşmelerinin ardından meclis üyelerince de oy çokluğuyla kabul edildi. Komisyon üyeleri, MASKİ tarafından hazırlanan performans programını başarılı bulduklarını ifade ederek, teşekkür ettiler.

“Zaten 6 aydır kartlı sayaç uygulaması yok”

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı 2'inci Olağan Genel Kurulu 2'inci birleşiminde görüşülen bir diğer gündem maddesi de kartlı sayaç uygulaması oldu. Başkan Ergün, kartlı sayaçtan bugüne kadar 1 lira dahi kar elde etmediklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kartlı sayaçta depozito bedeli alınmamaktadır. Şu anda mekanik sayaç bağlatmak isteyen bir abonemiz, 120 TL depozito, 50 TL sayaç bedeli, 30 TL sökme takma ücreti olmak üzere toplamda 200 TL + KDV ödemek zorundadır. Kartlı sayaçta ise ilk 100 bin sayaçlık ihalede, 165 Lira + KDV, ikinci ihalede ise 195 lira + KDV bir bedelle vatandaşlarımıza temin edildi. Biz zaten bu kartlı sayaç uygulamasını 6 ay önce kaldırdık. Çünkü sayaçlar kur farklarından dolayı şu an 450 lira oldu. Mevcutta 250 bin kartlı sayaç abonesi var. Bunun 15-20 bini büyükşehir olmadan önce Ahmetli ve Kırkağaç gibi ilçelerde belediyeler tarafından takılmış olanlardır.”

Kartlı sayaç isteğe bağlı oldu

Başkan Ergün, kartlı sayaç uygulamasının 6 aydır yapılmadığını meclis üyelerine ifade ederek, gündem maddesini meclise sundu. MASKİ Genel Kurulu'ndaki üyelerin oybirliği ile aldığı karar üzerine komisyon kararı kabul edilerek, kartlı sayaç uygulaması meclisin karar aldığı tarihten itibaren isteğe bağlı oldu.