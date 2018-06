Manisa’da 22 baraj ve 6 gölet inşaatı devam ediyor

Genel Müdürlüğü yaz aylarıyla birlikte temposunu artırdı. Şantiyelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “Ne üreticinin ne de bizim kaybedecek zamanımız yok” diyerek projelerin belirlenen sürede tamamlanmasını istedi.

Şehzadeler kenti Manisa’ya her yıl milyonlarca lira ek gelir sağlayacak projelerin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker’in ilk durağı Saruhanlı Gevenlik Barajı ve Sulaması inşaat çalışmaları oldu. 34 metre yüksekliğinde inşa edilen göletin gövdesindeki çalışmaları denetleyen Eker projeyi bir an evvel bitirmek istediklerini belirterek, “2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak gölet; Saruhanlı bölgesindeki Paşaköy, Sarıçam, Kalemli, Çaltepe, Tepecik, Karayenice ve Halıtlı mahallelerindeki 2 bin 270 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek. Projedeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp; su tutmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra Belenyenice Barajı ve Sulaması inşaat sahasına geçen Ali Fuat Eker, proje hakkında bilgi aldı. Sahadaki sıyırma kazılarının tamamlandığını kaydeden Eker, “Projede şu anda yüzde 35 gerçekleşme oranına ulaştık. Yakında gövde dolgusuna başlayacağız. Proje hizmete girdiğinde 750 bin metreküp su biriktirecek ve 1070 dekar araziye can suyu sağlayacak” diye konuştu.

9 bin 50 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı ve Sulaması Projesinin şantiyesine de ziyaret eden Ali Fuat Eker, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için rölakasyon yolu öncelikli olarak tamamlandı. Sahadaki sıyırma çalışmaları bitti. En kısa sürede gövde dolgu işlemine başlanılacak. Tamamlandığında Sarma Barajı 8 mahallemizi basınçlı-borulu sulama ile tanıştıracak. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak” dedi.

Gecen yıl yaşanan sel baskını nedeniyle hasar gören Maldan Göleti ve Sulaması inşaatını da yerinde gören Ali Fuat Eker çalışmaları denetledi. 810 dekar tarım arazisinin bu göletten sulanacağını hatırlatan Eker, yüzde 48 gerçekleşme fiziki oranına ulaşılan inşaatın hızla bitirilerek su tutulmaya başlanmasını istedi.

Son olarak da Yunusemre Beydeğirmeni Barajı ve Sulaması şantiyesine geçen Ali Fuat Eker, inşaat sahasını adım adım gezdi. 2 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olan Barajın 2 bin 750 dekar araziyi sulayacağını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Eker, “Binlerce üreticinin bizden su beklediğinin farkındayız. Bu sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmadan tüm projelerimizi belirlenen sürede tamamlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.