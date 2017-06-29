Manisa’da 22 branşta sporcu yetişecek

kuruluş yıl dönümünde Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 22 branşta spor merkezleri açıldı.

Spor Genel Müdürlüğü’nün 79. kuruluş yıl dönümü Manisa Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Manisa’da düzenlenen törenle birlikte Manisa il genelinde 22 branşta açılan spor merkezleriyle yeni sporcular yetiştirilecek. Kuruluş yıl dönümünde konuşan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı, "5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu altyapısı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, 81 il merkezi ve ilçelerimizde her yıl uygulanan İl Spor Merkezleri, bu yıl da 22 branşta ilimizde açılmıştır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm öğrencilerimizi sportif faaliyetlere dahil etmek için çalışmaktayız. Bu kapsamda, il merkezi ve ilçelerdeki tüm öğrencilere ulaşmayı ve kayıtlı sporcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bugün itibariyle, kurslarımıza yapılan kayıt başvurusu il ve ilçelerimizde şu anda 1.500 sporcuyu aşmıştır. İl Spor Merkezlerinin yanı sıra Çocuk Koruma Kanunu ve Bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak topluma faydalı bireyler olmaları için, Manisamızdaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde tüm gençlerimizin spor yapması için projelerimiz devam etmektedir" dedi.

Tokmakçı’nın konuşmasının ardından Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı okçuluk-atıcılık, güreş ve cimnastik sporcuları tarafından gösteri yapıldı. Sporcuların gösterileri izleyenler tarafından büyük alkış aldı.