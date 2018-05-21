Manisa’da 23 kadın daha okuma yazma öğrendi

Okuma yazma seferberliği kapsamında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde okuma yazma kursu açıldı. Mütevelli Mahallesinde açılan kursta 23 kadın kursiyer okuma yazma öğrenerek sertifikalarını aldı. Kursiyerler sertifika töreninde pasta keserek kutlama yaptı. Törende konuşan Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, “Okuma yazma bilmeden vatandaş olarak haklarımızı yaşayabilmemiz çok mümkün değil. Birilerine sürekli muhtaç ve bağımlı oluyoruz. Okuma yazma öğrenerek bu bağımlılıktan kurtuldunuz. Bu yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Yaşımız ne olursa olsun, eğitim ve öğretim mezara kadar devam eder. Bunun yaş, zamanı, mekanı yoktur" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Mütevelli Ortaokulunda düzenlenen sertifika törenine Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Şube Müdürü Semahat Bizbirlik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek ve öğretmenler katıldı.