Manisa'da 248 bin 607 öğrenci ders başı yaptı

Manisa'da 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 3 aylık tatilin ardından resmen başladı.

Manisa'da 2018-2019 eğitim dönemi ders zili 248 bin 607 öğrenci için çaldı. Yeni eğitim dönemi kapsamında Yunusemre ilçesi Çağatay Uluçay İlkokulu'nda resmi tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere mesajı okundu. Törende konuşma yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, 2018-2018 eğitim öğretim döneminin öğretmenlere, velilere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Çetin, şöyle devam etti: “2018-2019 eğitim- öğretim yılı için bütün hazırlıklarımız yapıldı. Manisa genelinde 248 bin 607 öğrencimizi 18 bin öğretmenimiz ile eğitim dönemimiz başladı. Hedefimiz Milletimizin geleceğini teşkil edecek yavrularımızı en iyi şekilde geliştirmek; bilimsel ve teknolojik anlamda dünyadaki gelişmeleri etkileyebilecek yeterlilikte, insani olarak en güzel hasletlere sahip, ülkesine ve milletine gönülden bağlı gençler olarak yetiştirmek olacaktır. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, bütün eğitim yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Derse giren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, öğrencilere başarılar diledi.

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum müdürleri katıldı.