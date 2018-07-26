Manisa’da 28 mahalleyi sevindiren asfalt çalışması

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte il genelinde yol bakım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Bekirler Mahallesi ile Doğuca Mahallesi arasında asfalt dökümüne başladı. İki mahalleyi birbirine bağlamasının yanı sıra Kırkağaç ve Soma yönünden Manisa’ya gidecek olan vatandaşların da kullandığı yolda başlatılan bu çalışma bölge sakinleri tarafından mutlulukla karşılandı. Yürütülen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Doğuca Mahalle Muhtarı Önder Demirbaş ve Bekirler Mahallesi Fuat Kabayel ile birlikte inceledi.

Bekirler ve Doğuca Mahalleleri arasında gerçekleştirilen asfalt uygulamasının bölge için önemine değinen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Bekirler Mahallesi ile Doğuca Mahallesi arasındaki yol çalışmamız sadece iki mahalleyi birbirine bağlamıyor. Soma ve Kırkağaç’tan Manisa yönüne giden vatandaşlarımız çoğunlukla bu yolu kullanırlar. Akhisar içerisindeki trafik yoğunluğundan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız yolun da kısalması nedeniyle bu güzergâhı yoğun olarak kullanıyor. Öte yandan bu bölgedeki 28 mahallenin de Manisa’ya bağlantı yolu. Bunun yanı sıra Doğuca’dan karayollarına bağlanan bir kilometrelik yol var. Mahalle muhtarımız da burada bir çalışma yapılmasını talep etmişti. Ekiplerimiz orada da gerekli çalışmayı yapacak. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah vatandaşlarımız bu yolları kazasız belasız kullanır” dedi.

124 kilometrelik asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yaklaşık bir aydır bölgede yoğun olarak bir asfalt çalışması içerisinde olduğunu da sözlerine ekleyen Demir,” Bu bölgede yaklaşık olarak 124 kilometrelik bir yol çalışmamız olacak. Bir aydır bölgede süren çalışmalarda yaklaşık 40 kilometrelik asfalt dökümü yapıldı” ifadelerinde bulundu. Demir, Bekirler Mahallesi’nin mezarlık yolunda da Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışması yaptığını sözlerine ekledi.