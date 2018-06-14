Manisa’da 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Selendi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner K. idaresindeki 45 TB 540 plakalı araç, kavşakta Selendi istikametine dönmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen Emrah A. idaresindeki 35 ERP 37 plakalı araç ile aynı istikamette seyretmekte olan Alican C. idaresindeki 06 EF 9689 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 35 ERP 37 plakalı araç içerisindeki sürücü Emrah A. ile Fatma A., Şaban A., Sümeyye Emine A., Duru Semiha A., Melis A. ve 45 TB 540 plakalı araç içindeki Caner Karakafa ile Gülseren Karakafa yaralandı. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın etkisiyle korkan 3 yaşındaki Melis A.’yı, olay yerine gelen Dr. Sümeyra Erdur kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.