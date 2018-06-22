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22 Haziran 2018 14:42

Manisa’da 3 ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Manisa’da doğalgaz ağının her geçen gün genişlediğini belirterek, son olarak Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçelerinin de doğal gaz dağıtım bölgesine ilave edildiğinin müjdesini verdi.

Manisa’da 3 ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

22 Haziran 2018 14:42


Manisa’nın Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçeleri doğalgaza kavuşuyor. AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, yaptığı açıklamada; Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçelerinin de doğalgaz dağıtım bölgesine ilave edildiğinin müjdesini verdi. Başaran, "Merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre’nin yanı sıra Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile başlayan doğalgaz dağıtımı, Salihli, Gölmarmara ve Gördes ilçelerinde dağıtım alanına katılması ile genişlemişti. Son olarak alınan karar ile Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçeleri de doğal gaz dağıtım bölgesine ilave edildi. Bu ilçeler ile birlikte toplam 275 bin konutluk doğalgaz faaliyet alanı oluşacaktır. Ekonomik ve çevreci yakıt olan doğalgazın bu ilçeler ile birlikte 10 ilçede dağıtım faaliyeti gerçekleşecektir. Hayırlısı olsun” dedi.




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