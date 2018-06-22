Manisa’da 3 ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

Manisa’nın Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçeleri doğalgaza kavuşuyor. AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, yaptığı açıklamada; Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçelerinin de doğalgaz dağıtım bölgesine ilave edildiğinin müjdesini verdi. Başaran, "Merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre’nin yanı sıra Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile başlayan doğalgaz dağıtımı, Salihli, Gölmarmara ve Gördes ilçelerinde dağıtım alanına katılması ile genişlemişti. Son olarak alınan karar ile Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçeleri de doğal gaz dağıtım bölgesine ilave edildi. Bu ilçeler ile birlikte toplam 275 bin konutluk doğalgaz faaliyet alanı oluşacaktır. Ekonomik ve çevreci yakıt olan doğalgazın bu ilçeler ile birlikte 10 ilçede dağıtım faaliyeti gerçekleşecektir. Hayırlısı olsun” dedi.