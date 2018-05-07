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07 Mayıs 2018 18:44

Manisa’da 3 yavru köpek vahşice öldürüldü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde telle boğularak başları taşla ezilen 3 köpek yavrusu bulundu.

Manisa’da 3 yavru köpek vahşice öldürüldü

07 Mayıs 2018 18:44

Acımasızca öldürülen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan hayvanseverler, suçluların bir an önce bulunmasını istedi.


Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde bu sabah vatandaşlar tarafından bir arsa içerisinde 3’ü ölü olmak üzere 6 köpek yavrusu bulundu. Ölü köpekleri gören vatandaşlar durumu Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler’e bildirdi. Yapılan incelemede yavru köpeklerin önce telle boğulup, ardından başlarının taşla ezilerek öldürüldüğü tespit edildi. Sağ kalan köpeklerden 3’ü Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, köpeklerin vahşice öldürüldüğünü ifade ederek, "Artık aramızda dolaşan caniler bulunmalı ve ifşa edilmeli. Failler ivedilikle araştırılıp yakalanmalıdır. Bu vaka da faili meçhullere karışmasın. Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğüne, Yunusemre Kaymakamlığına ve BİMER’e şikayetlerimizi yapacağız” dedi.


Vahşice öldürülen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan hayvanseverler, yaşanan duruma tepki göstererek, suçluların bir an önce bulunmasını istedi.




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