Manisa’da 30 Ağustos kutlandı

Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Manisa Şehzadeler Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende Manisa Tugay Komutanlığı Öğretmen Binbaşı Hakan Rendeci tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibi, ege yöresine özgü halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri sonunda bayrak açan ekip, uzun süre alkışlandı. Tören sonrasında Şehzadeler Mehteran ekibi mini bir konser vererek katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, askeri erkan, daire müdürleri, emniyet amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.