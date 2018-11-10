Manisa'da 34 yıllık eski pazar yeri yıkıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde modern pazar yerinin ilçeye kazandırılmasıyla boşalan 34 yıllık eski pazar yerinin yıkımına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'deki eski kamyon garajının bulunduğu alanda inşa edilen modern pazar yeri, yeraltı otoparkı ve bedesten çarşısında çalışmaların tamamlanmasıyla, 34 yıllık eski pazar yerinin yıkımı gerçekleştirildi. Esnaf odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tarihe tanıklık ettiklerini söyledi.

"Biz önce ülkem diyen bir iradenin temsilcileriyiz” diyen Başkan Kayda, “4.5 yıllık süre içerisinde Salihli halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik. Bugün Salihli'de 34 yıl vatandaşımıza hizmet etmiş, pazar yerinin yıkımını gerçekleştirip, buna tanıklık ediyoruz. Bulunduğumuz pazar yeri 1984 yılında hizmete açılmış ve Salihli'nin o dönemlerde ihtiyacını karşılamış. Ancak bugün 160 binin üzerine çıkan büyük ilçenin ihtiyaçlarını cevap veremeyecek hale gelmişti. Yıkıma başladığımız bu bölgeyi temizleyip, bu bölge kent meydanı olacak. 63 dönümlük bu alanı AVM, kültür merkezi yapacağız. Kültür Merkezi'nin içerisinde ise nikah ve toplantı salonları olacak” dedi.

“Çarşamba günü hizmete açılacak”

Modern pazar yerini tamamladıklarını belirten Başkan Kayda, “Çarşamba günü hizmete yeni yerimizde devam edeceğiz. Yaklaşık 17 bin 700 metrekare kapalı alana sahip, 600 araçlık otoparkı olan modern pazar yerini hizmete açacağız. Yaptığımız hizmetlerle Salihli pırıl pırıl bir şehir olma yolunda ilerliyor. Salihli halkımıza yeni pazar yeri hayırlı olsun” diye konuştu.

Hedeflerinin 2019 yılında kalan projeleri tamamlamak olduğunu vurgu yapan Başkan Kayda, E-96 karayolu üzerindeki dörtyol ve garaj önünde yapılan köprü kavşağın üst kısmının ise 27 Kasım tarihinde hizmete açacaklarını belirtti.