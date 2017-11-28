Manisa’da 36 okul daha Beslenme Dostu Okul oldu

Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen törende Beyaz Bayrak sahibi okulların başvuru yapabildiği Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazanan il genelindeki 36 okula sertifikaları teslim edildi. Manisa’da 23 olan beslenme dostu okul sayısı da 59’a yükselmiş oldu.

2010 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat programı kapsamında okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasına yönelik başlatılan uygulamada denetimler, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan bir komisyon tarafından gerçekleştiriliyor.

Törende katılımcılara ve komisyonda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç, “Manisa’da şuan hedeflediğimiz sayının üzerine çıktık. Biz her sene başlangıçta elimizde bulunan sayının yüzde yüz artırılması hedefini koyuyoruz. Başlangıçta 23 okulumuz vardı şimdi bu sayı 59’a çıkacak. Yüzde yüzün de üzerinde bir başarı var. Beslenme Dostu okul demek, hem temiz, hem hijyenik, hem kuralları uygulayan hem de düzenli ve dengeli beslenmeyi öğrencilerine alışkanlık haline getiren okullar demek. Öğrencilerimiz burada kantin denetlemelerinin içine öğretmenleriyle birlikte katılıyorlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, beslenme dostu komisyonumuzla birlikte okulun her safhasında denetimler içerisindeler” dedi.

Beslenme Dostu Okul başvurusu yapabilmek için öncelikle Beyaz Bayrak sahibi olunması gerektiğini kaydeden Koç şunları söyledi: “Beyaz Bayrak sahibi okullarımızın sayısı inşallah bu yılın sonunda 440’a çıkacak. Şuan il genelinde 1048 okulumuz var. Geçen sene 220-230 civarında beyaz bayrak sahibi okulumuz vardı şuan 440’a çıkmış durumda. Her 3 aylık dönemlerde okullar beyaz bayrak başvurularını tazeleyebiliyorlar. Eylül ayında yapılan başvurular değerlendirildi. Şuan sahada 440 beyaz bayrak kazanan okulumuz var ancak 3 ay içerisinde kazanamayanlar tekrar başvurabilirler. Bu bizim çok önemli. Yılın sonunda biz bu sayıyı tahminen 600-650 civarında okula çıkarmayı planlıyoruz. Beyaz bayrak sayımız ne kadar çok olursa bir yıl sonra onlar beslenme dostu okul başvurusu hakkına sahip olacaklar. Bizim amacımız da okullarımız hem Beyaz Bayrak sahibi olsun hem de Beslenme Dostu okul olsunlar diye uğraşıyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında beyaz bayraklı okullarımızın tamamının Beslenme Dostu Okul başvurusu yapmasını şimdiden tavsiye ediyorum. Bir ilin sadece öğretim başarıyla değil eğitim başarısıyla da grafiklerde üst düzeyde olması gerekir diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese bütün ekip arkadaşlarıma ve projenin ortağı olan İl Sağlık Müdürlüğündeki bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum.”

Akhisar ve Salihli önde

Koç, il genelindeki Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu okullar hakkında da şu bilgileri verdi:

“Ahmetli’deki 20 okulun 14’ü beyaz bayrak, biri beslenme dostu, Akhisar’daki 138 okulun 86’sı beyaz bayrak, 13’ü beslenme dostu, Alaşehir’deki 122 okulun 16’sı beyaz bayrak, 5’i beslenme dostu, Demirci’deki 58 okulun 4’ü beyaz bayrak, biri beslenme dostu, Gölmarmara’da 19 okulun biri beyaz bayrak, beslenme dostu okul yok, Gördes’te 43 okuldan 2’si beyaz bayrak, beslenme dostu okul yok, Kırkağaç’taki 39 okulun 3’ü beyaz bayrak biri beslenme dostu, Köprübaşı’nda 12 okulun 6’sı beyaz bayrak, 2’si beslenme dostu, Kula’da 46 okulun 10’u okul beyaz bayrak, biri beslenme dostu, Salihli’de 90 okulun 88’i beyaz bayrak, 5’i beslenme dostu, Sarıgöl’deki 45 okulun 18’i beyaz bayrak, bir tanesi beslenme dostu, Saruhanlı’da 52 okulun 42’si beyaz bayrak, 4’ü beslenme dostu, Selendi’de 32 okulun 4’ü beyaz bayrak, 2’si beslenme dostu, Soma’da 67 okulun 9’u beyaz bayrak, biri beslenme dostu, Şehzadeler’de 68 okulun 18’i beyaz bayrak, 4’ü beslenme dostu, Turgutlu’da 87 okulun 55’i beyaz bayrak, 4’ü beslenme dostu, Yunusemre’de 110 okulun 64’ü beyaz bayrak, 9’u da beslenme dostu okul.”

Yapılan konuşmanın ardından il genelinde Beslenme Dostu olmaya hak kazanan 36 okulun temsilcilerine Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç, Manisa İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Hasan Güner ve şube müdürleri tarafından sertifikaları takdim edildi. Törende ayrıca komisyonda yer alan milli eğitim ve sağlık müdürlüğü çalışanlarına da hediye verildi.