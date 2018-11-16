Manisa'da 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Durasıllı Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan İ.Ş.(67) idaresindeki 45 AAL 828 plakalı araç ile aynı yöne gitmekte olan T.T. (35) idaresindeki 35 HNK 70, O.K. (35) idaresindeki 35 SF 237 ve Y.A. (43) idaresindeki 45 SC 5416 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta zincirleme olarak birbirine girdi. Kazada araç sürücülerinden Y.A. ve O.K. ile yolcu olarak bulunan H.G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.