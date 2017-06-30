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30 Haziran 2017 13:22

Manisa’da 400 kişinin çalıştığı işletmede yangın çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, özel bir firmaya ait yaş sebze meyve işletmesinde sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında yaklaşık 400 işçi yara almadan kurtuldu.

Manisa’da 400 kişinin çalıştığı işletmede yangın çıktı

30 Haziran 2017 13:22


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait yaş sebze meyve işletmesinin dışında bulunan plastik kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. İşletme duvarlarının tuğla ile örülü olması faciayı önlerken işletmedeki yaklaşık 400 kadar işçi yara almadan kurtuldu.


Alaşehir Sarıgöl karayolu Taşlı Kahve mevkiinde bulunan, Alaşehir’in en büyük yaş sebze ve meyve ihracatçıları arasında yer alan Hüseyin Balcı’ya ait işletmede yangın çıktı. İşletme bahçesinde duvar dibinde yığılı bulunan plastik kasaların tutuşması ile birden yayılan alevler işletmeyi sardı. İşletmenin dış cephesinin sac ve içerisinin tuğla duvar ile örülü olması yangının hızını kesti. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi yangının büyümesini engelledi. İşletme sahibi Hüseyin Balcı, "Yangının nasıl çıktığını bilemiyoruz. Büyük bir ihtimalle plastik kasaların bulunduğu alanda sigara içilmiş. Aksi takdirde yangın çıkma ihtimali yok" dedi.



Tuğla duvar faciayı önledi


Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Tarım Komisyonu Başkanı Ali Uçak, yangın alanına gelerek çalışmaları yerinde izledi. Ali Uçak, "Meslektaşımıza ait işletmede henüz nedeni belirlenemeyen, ancak çalışanların bahçede yığılı olan plastik kasaların yanında sigara içmesi sonucu çıkabileceği tahmin edilen yangında Allah bizi büyük bir faciadan kurtardı. Çünkü içeride yaklaşık 400 kişi çalışıyordu. Yangın duvarı aşıp içeriye sıçrasaydı, büyük bir facia yaşayabilirdik. İşletme ağırlıkla plastik malzemelerden oluşuyor. Dış cephenin alüminyum sacla kaplı olup, içerisinin de tuğla duvarla örülmüş olması, yangının iç bölgeye geçmesini geciktirmiş. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin de zamanında müdahalesi ile bir faciadan dönüldüğünü düşünüyoruz. Yangın alanına Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine ait yangın ekipleri erken müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Ancak işletmede maddi hasar oluştu" diye konuştu.



İşletmede 400’e yakın işçi çalışıyor


Plastik kasalardan çıktığı sanılan işletme yangını esnasında yaklaşık 400 kadar işçinin çalıştığı öğrenildi. İşletmede çalışan işçiler, dışarıda bulunan plastik kasaların yanında sigara içildiğini ve yangının bundan dolayı çıkmış olabileceğini iddia etti.




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