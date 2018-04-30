Manisa’da Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Nail Karacar 3 yıl içerisinde ikinci kez düzenledikleri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışını yapmak üzere toplandıklarını belirterek, açılışa katılan başta Vali Güvençer olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. Karacar, "3 yıl zorunlu bölge eğitimi olarak yer alan okulumuza geldiğimizde 15’e yakın ders öğretmeni ile çalışıyorduk, şu anda 48 öğretmenimiz var. Öğretmenlerimiz sayesinde eğitimdeki başarımızda büyük bir değişim oldu. Liseye geçiş döneminde 220 olan puan değerlerimiz 294’lere kadar çıktı" diye konuştu.

Kazım Karabekir Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Tuğba Demirer de yaptığı konuşmada, “Genç beyinlerde bilim kültürünü genişletmek için çıktığımız bu yolun esas amacı öğrenmeyi öğrenen ve hayal gücünü somutlaştırabilen bireyler yetiştirmektir. Çünkü günümüzde cahil sıfatının karşılığı, bilmeyen bireyler değil nasıl öğreneceğini bilmeyen bireylerdir. Bu amaç doğrultusunda biraz sonra açılışını yapacağımız fuarımızda toplamda 99 öğrencimizin katıldığı; 15 Fen Bilimleri, 1 Bilişim Teknolojileri, 3 İngilizce, 3 Türkçe, 3 Matematik, 3 Sosyal Bilgiler ve 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarından oluşan toplam 30 projemiz bulunmaktadır. Bu uzun soluklu çalışmalarda bizden desteğini eksik etmeyen sayın müdürüm ve müdür yardımcılarıma, Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkürler ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kazım Karabekir Ortaokulu Folklor ekibi ve müzik korosu çeşitli gösteriler sundu. Daha sonra Vali Güvençer ve protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Vali Güvençer ve beraberindekiler, öğrencilerin projelerinin sergilendiği fuarı gezerek öğrencilerden yaptıkları çalışmaları dikkatli bir şekilde dinleyerek eğitim hayatları boyunca başarılar diledi.

Program sonunda Vali Güvençer ve protokol üyeleri Kazım Karabekir Ortaokulu Şehit Polis Erol Aktürk Z-Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiler.