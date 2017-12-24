Manisa’da 476 içme suyu deposu yenilendi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay il genelinde MASKİ’nin hayata geçirdiği yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Aslay, il genelindeki 476 adet içme suyu deposunun yanı sıra 178 adet terfi binasının da bakım-onarım ve revizyonlarının yapılarak yenilendiğini belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kurulduğumuz günden itibaren il genelinde atıl durumda olan depo ve tesisleri belirledik. Mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı il merkezinde yaşayan vatandaşlarımızdan ayrı tutmaksızın onların da aynı hizmetten ve olanaklardan yararlanması için çalışmalarımıza başladık. Bizler de gerek görev için gerekse akraba ziyaretlerinde gittiğimizde oralarda musluklardan su içiyoruz. Vatandaşlarımıza kendimizin tüketmediği hiçbir suyu tüketmelerine mecbur edemeyiz. İlk olarak atıl durumdaki depoları tespit edip çalışmalara başladık. Ve bu depoların çoğu mahallelerin en yüksek mevkiinde yer alıyor. Merkezde 476 adet depoyu kısa sürede ve zorlanmadan yapabilirsiniz ama 476 adet depoyu dağın başında yaya ve araç ulaşımın zor olduğu noktalarda yapmanız şartları zorlaştırıyor. Bakım-onarım çalışmaları kapsamında depoların dış cephelerini sıva ve boyama dışında içerlerinde de yönetmeliklere uygun olarak yalıtkan malzeme karışımı sıva yapıp içerden ve dışardan her türlü sızıntıyı ve kaçağı engelledik. Paslanmış olan boru, vana ve tesisatı tamamen yeniledik. Tamiri imkansız olan depoların yerlerine de yenilerini inşa ettik. Ulaşım açısından betonarme imalatının imkansız olduğu noktalarda da kompozit, galvaniz gibi çeşitli materyallerle depo inşa ettik. Ve bunları da kimi yerlerde merkepler aracılığı ile malzeme taşıyarak yaptık. Bu içme suyu depolarının yanı sıra atıl durumda bulunan 178 adet terfi binasını da yüzde 95 oranında yeniledik. Tesislerin içerisindeki 1950’li ve 60’lı yıllardan kalma pompaları yeni nesil pompalar ile değiştirdik. İhtiyaç doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Aslay, il genelinde içme suyu kaynaklarının sadece sondajlardan elde edilebildiğini ve bu yüzden maliyetin yüksek olduğunu belirterek, “Şehrimiz doğal su kaynağı açısından oldukça fakir. Yer üstü su kaynağı olan barajların önemi burada daha iyi anlaşıyor. Eskiden sondaj ile suya 50-60 metreden ulaşıyorduk ve bu suları arıtmaya gerek duymaksızın tüketilebiliyorduk. Vatandaşlarımızın susuz kalmaması için il genelinde açtığımız sondajlarda 200 metrelerden su çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ve bu da elde ettiğimiz suyu arıtma tesislerinde arındırarak tüketilmesine neden oluyor. İçme suyu arıtma tesislerinde zahmetli ve meşakkatli işlemlerden geçirerek vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile su tüketmelerini sağlıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak devir aldığımız 55 adet içme suyu arıtma tesisi atıl durumdaydı. 11 adet atıksu arıtma tesisinin olduğu gibi bunları da revize ederek işletmeye aldık. Bu sayının üzerine 20 adet daha inşa ettik. Bu tesislerde demir, arsenik gibi maddeleri arıtarak vatandaşlarımıza veriyoruz. Yeni açtığımız sondajlarda da zararlı materyalleri arıtmak için 10 milyon TL bütçe ayırarak 40 adet daha artıma tesisi kurmak için projelerimizi hazırladık. Toplamda klorlama cihazları, depo yenileme ve içme suyu arıtmalarımız bu üç kademe de Genel Müdürlük olarak ayırdığımız para 38 milyon TL” dedi.