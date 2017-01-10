Manisa’da 50 yıllık ağaç karın ağırlığına dayanamayarak devrildi

Manisa’da etkili olan kar yağışı sonrası Şehzadeler ilçesinde 50 yıllık bir ağaç karın ağırlığına dayanamayarak kırılırken, devrilen ağaç iki otomobile büyük zarar verdi.

Manisa’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Şehzadeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde askeriye lojmanları içinde bulunan yaklaşık 50 yıllık bir ağaç yağan karın ağırlığına daha fazla dayanamayarak kırıldı. Kırılan gövde park halinde bulunan iki araca zarar verdi. Araçlardan birinin arka camı patlarken, tavanı da göçtü. Diğer araç ise hafif darbelerle kurtuldu.

Aracı büyük zarar gören emekli resim öğretmeni Ömer Uğur, arabasının üzerine ağaç devrildiğinin kendisine iletilmesi üzerine olay yerine geldiğini ve durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdiğini söyledi. Ağacın aracının üzerinden kaldırılmasının ardından tamire gideceklerini söyleyen Uğur, Manisa’nın yıllardır böyle bir kar yağışı görmediğini de sözlerine ekledi.

Şehzadeler Belediyesine ait ekipler olay yerine gelerek devrilen ağacı testereyle parçalar halinde keserek arabanın üstünü açtı. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede çok sayıda ağacın devrildiğini veya kırıldığını ve anında müdahalede bulunduklarını söyledi.