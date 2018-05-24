Manisa’da 55 bin metre kare asfalt yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde yürüttüğü asfalt çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla yaklaşık 15 gün önce şehir içinde asfalt yenileme çalışmalarımıza start vermiştik. Laleli kavşağından başlayan bu çalışmalar YSE kavşağı, Moris Şinasi kavşağı daha sonrasında 8 Eylül Caddesi’nden Valilik önüne kadar geldi. Şu ana kadar yaklaşık 55 bin metrekare asfalt yenileme çalışması yapıldı” dedi.

Diğer kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde yolda Telekom ve TEDAŞ’ın alt yapı çalışmalarının da gerçekleştirildiğini söyleyen Daire Başkanı Fevzi Demir, “Ulaşım Daire Başkanlığımızın elektrikli otobüslerle beraber ışıklandırmada yapacakları değişiklikler de bu vesileyle yapılmış oldu. Arkadaşlarımız sağ olsunlar cansiperane şekilde çalışıyorlar. Bu hızla gidersek yaklaşık 1-1,5 ay sonra belirlemiş olduğumuz yaklaşık 15 kilometrelik güzergahı tamamlamış olacağız. Çalışmalar esnasında da vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Ulaşım Daire Başkanlığımız da yolun çizgileriyle alakalı hazırlıklarını tamamlamak üzere. Onlar da yolu çizdikten sonra trafiğe güvenli, elverişli bir yola sahip olacak Manisalılar” diye konuştu. Asfalt çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar yolun kısa süre içerisinde yenilendiğini belirterek çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.