Manisa’da 6 ilçede okullar tatil edildi

Manisa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Yunusemre, Şehzadeler, Soma, Kırkağaç, Gördes ve Demirci ilçelerinde okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde son yılların en şiddetli kışı yaşanıyor. İlçede sabah saatlerinden itibaren bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşırken merkezde ise 20 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Soma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 10 Ocak tarihi için ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda tatil kararı aldı. Öte yandan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu da 10 Ocak için tatil kararı aldı.

Manisa’nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ile birlikte Kırkağaç, Gördes ve Demirci ilçelerinde de okullarda bir gün eğitim öğretime ara verilirken diğer ilçelerde yüksek kesimlerde bulunan ve taşımalı eğitimin verildiği okulların da tatil edildiği açıklandı.

Manisa’da iki gün etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise valilik tarafından akşam saatlerinde yapılacak olan değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.