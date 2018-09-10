Manisa'da 65 milyonluk tesiste sona gelindi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 65 milyon TL yatırımla Manisa Merkez'de inşa ettiği ve betonarme imalatlarını tamamladığı atıksu arıtma tesisindeki elektrik aksamların montajlarını gerçekleştiriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki atıksuların sağlıklı şekilde arıtılması ve doğaya salınması amacıyla atıksu arıtma tesisi hamlesini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu amaçla, 65 milyon TL yatırımla Manisa Merkezi atıksu kirliliğinden kurtarmak için inşa edilen atıksu arıtma tesisindeki çalışmalar hızla devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen iş kapsamında makine ve ekipmanlarının elektrik bağlantıları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanması ile tesis ön işletme sürecine hazır bir hale gelecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile Gediz'i özlenen temiz günlerine kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “65 milyon TL gibi ciddi bir yatırım yaptığımız atıksu arıtma tesisimizde çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Tesisimizde betonarme imalatlarımız ve 8 bin metrekarelik kilit parke döşeme işimizi tamamladık. Şimdi de makine ve ekipmanların enerji bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Tesisin mekanik aksamlarının devreye alınması ve kalibrasyon çalışmalarının da tamamlanması ile tesisimizi ön işletmeye alacağız. Manisamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.