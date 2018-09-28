Manisa'da 650 yıllık çınar ağacı faciaya neden oluyordu

Manisa'nın Soma ilçesinde Anıtlar Kurulu'nca tescillenmiş 6 anıt ağaçtan biri olan Göktaş Mahallesi'ndeki 650 yıllık çınar ağacının fırtınaya dayanamayıp kopan dalı az kalsın faciaya neden oluyordu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki 6 anıt ağaçtan biri olan ve 650 yıllık olduğu belirtilen köy meydanında cami önündeki çınarın neredeyse 10 tonu bulan bir dalı şiddetli fırtınada koparak cami duvarının üzerine devrildi. Sürekli köylünün dibinde oturduğu çınarın dalının kopma esnasında kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Anıt ağacın dalının kopması sonrasında Soma Belediyesi ekipleri, Anıtlar Kurulundan bir ekip ile enerji şirketine bağlı ekipler anında olay yerinde tedbir aldı. Kopan parça Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatıyla belediye ekiplerince temizlenerek kaldırılırken yıkılan cami duvarı da ekiplerce onarımına başlanacak.