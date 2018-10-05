Manisa'da 82'lik ihtiyardan TSK'ya 100 bin TL bağış

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mithat Duranoğlu, Türk silahlı Kuvvetleri'ne 100 bin TL bağışladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan Bayburt doğumlu 82 yaşındaki Mithat Duranoğlu, Kula Halkbank şubesi aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 100 bin TL bağışladı. Uzun yıllardır Kula'da yaşayan Duranoğlu, ülkenin gelişimini ve girdiği sıkıntıları yakından takip ettiğini söyledi. Askerlik yaptığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük katkılar sağladığını ifade eden Duranoğlu, mal varlığının bir kısmı olan 100 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını da ifade ederek, bu bağışın ardından ilerleyen günlerde daha fazla bağış yapacağının altını çizdi. Duranoğlu, “Ben savaşları çok takip etti. Ben askerde alayın bir numaralı askeriydim. Şimdi, eğer bu pilotsuz uçaklar olmasaydı çok asker ölecekti. Şimdi bu bizim silahlarımızın daha da gelişmesi için 100 bin TL bağış yaptım, daha da bağış yapacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok güçlenmesi lazım. Özellikle pilotsuz uçaklarımızın artarak kuruluşumuzun daha da güçlenmesi lazım" dedi.

Kula Halkbank Şube Müdürü Devrim Çağdaş ile bağış hakkında bir süre görüş alışverişinde bulunan Mithat Duranoğlu, daha sonra bağış işlemlerini tamamlamak için banka içerisindeki vezneye giderek imza attı.