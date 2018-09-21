Manisa'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplandı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Manisa Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'de toplam 26 ilin tek acil çağrı sistemine geçtiğini, Manisa'nın da içinde bulunduğu 19 İl de tüm kurumları ile tüm ilçelerde aktif olarak çalıştığını belirterek genel itibariyle çağrı istatistiklerine bakıldığı zaman 26 il ortalamasında Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinin daha iyi konumda bulunduğunu söyledi.

Vali Güvençer'in konuşmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2018 yılı çalışmalarını ve çağrı istatistiklerini içeren brifing sundu. Dedeler; acil çağrı sistemine dahil olan İller arasında asılsız çağrı yüzdesi ortalamasının yüzde 66 olduğunu belirtti. Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 2018 yılı ortalama asılsız çağrı yüzdesinin yüzde 66 olduğunu, bu oranın Ağustos 2018 itibari ile yüzde 64'e düştüğünü ifade eden Dedeler, 2018 yılı ilk 8 ayında Acil Çağrı Sistemi'ne gelen toplam çağrıların 1 milyon 243 bin 474 olduğu, bunların içerisinde kurumlara aktarılan toplam çağrıların 426 bin 303 olduğunu bildirdi. 2017 yılında 112 Acil Yardım hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunun 17 kişiye ceza kesildiğini belirten Dedeler, cezai işlemlerin uygulanması için yasal prosedürlerin devam ettiğini, yakın zamanda cezai işlemlerin tekrarlanacağı bilgisini verdi.

Vali Güvençer başkanlığında istatistiki veriler katılımcılar tarafından değerlendirildikten sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler tarafından Manisa İli Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve sistemde yapılması planlanan yenilikler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımları Mehmet Yüce, Ünal Çakıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Mehmet Şinasi Yılmaz, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler katıldı.