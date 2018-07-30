Manisa’da Adnan Oktar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye genelinde Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de 27 Temmuz günü F.K. (38) isimli bir şahıs gözaltına alındı. Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsın evinde yapılan aramalarda ortaya çıkan, 98 adet yazarı Adnan Oktar olan muhtelif isimlerde kitap, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet ve 2 adet cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütlerine yönelik olarak başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kamuoyunda ’Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’a 11 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmiş kendisi ile birlikte 106’sı kadın ve 129’u kadın olmak üzere 235 kişi de gözaltına alınmıştı. Adnan Oktar hakkında cinsel tacizden, siyasi ve askeri casusluğa kadar toplamda 31 suçlama bulunuyor.