Manisa’da afişli Kurban bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık almak isteyen vatandaşları bilgilendirmek için afiş hazırladı. Hazırlanan afişler toplu ulaşım araçlarına da asılarak daha çok vatandaşın bilinçlenmesi amaçlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ali Gök de, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret ederek hem vatandaşları bilgilendirdi, hem de afişleri astı.

Vatandaşların kurbanlık seçimine dikkat etmesi gerektiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ali Gök, “Vatandaşlarımızın alacakları kurbanlık hayvanların sağlıklı olması, besili olması gerekir. Şüphelendikleri herhangi bir durumda İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine gidebilirler. Herhangi bir veteriner hekimden bilgi alabilirler. Bunun yanı sıra, kesimleri İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun belirlediği yerlerde yapmalılar. Temizliğe önem veren bir dinimiz var. Ancak her kurban bayramında karşılaşmak istemediğimiz görüntülerle karşılıyoruz. Vatandaşlarımız da kurbanlarını işin ehli kişileri kestirmelidir. Bu konuda duyarlı olmalarını öneriyoruz. Şimdiden herkese hayırlı kurbanlar diliyoruz. Bizlere bu projede destek olan daire başkanlarına ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisalı vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir kurban bayramı geçirmesine önem verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ise, ”Bu doğrultuda belli adımları attık. Geçtiğimiz hafta hayvan satış yerlerinde karasinek tuzaklarını astık. Bugün de Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte kurbanlık hayvan nasıl olması gerekir, yaşları ile ilgili bilgilendirici broşür hazırladık. Bunu da tüm vatandaşlarımızla paylaşmak adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı üyelerine bağlı tüm halk otobüslerinde sergileyerek, Manisalı vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için tüm kurumlarla ortaklaşa iş birliği yapmaktan mutluyuz. Bu nedenle hem müdürlük yetkililerimize, hem de daire başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza da hayırlı bayramlar diliyorum” dedi. Hazırlanan afişlerin toplu ulaşım araçlarında geniş bir kitleye yayılacağını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de Manisalılara hayırlı bayramlar diledi.