Manisa'da ağaçlandırma çalışması erozyonu yendi

Erozyonun ve heyelanların yaşandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi Güzle mevkiinde 10 yıl önce Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları sayesinde hem erozyonun hem de mahallelinin korkulu rüyası olan heyelanın önüne geçildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi Güzle mevkiinde 10 yıl öncesine kadar arazi şartlarından kaynaklanan toprak erozyonu ve heyelanlar, mahalle halkının korkulu rüyası haline geldi. 10 yıl önce bölgeye gelerek durumu değerlendiren Orman Genel Müdürlüğü, bölgede ağaçlandırma çalışması başlattı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 600 hektarlık alanda yapılan erozyon çalışmasıyla 500 bin fidanı toprakla buluşturdu. 10 yıl içerisinde çalışmalar sonuç vererek, oluşturulan ormanlık alan sayesinde bölgedeki erozyonun ve heyelanların önüne geçildi. Ağaçlandırma çalışmaları mahalle halkını da memnun etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Delemenler Mahalle Muhtarı Mehmet Aktürk, "Delemenler Mahallemizin Güzle mevkiinde her yıl yağan yağmurlardan dolayı devasa şekilde kum baskını ve afet yaşanıyordu. Halkımız da bu konuda çok rahatsızdı. En son 2008-2009 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman dikim sahası açılarak çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar esnasında afet, sel baskını gibi olaylar önlenmiş oldu. Dikilen bu ormanlarımız hem güzel bir görünüm kazandırdı hem de erozyonun önüne geçilmiş oldu. Bunun yanı sıra derelerimizde yapılan bentlerle kumların ve çakılların mahallemize inmesine engel olundu" dedi.

Fıstık çamları vatandaşa gelir kaynağı olacak

5 yıl içerisinde de çam fıstığı hasadı yapılarak mahalle halkına gelir kapısı kazandırılacağını belirten Muhtar Aktürk, "Şu an 10 yıl oldu. Güzel bir orman sahası kazandırıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde fıstık çamlarının meyve verip halkımızın yararına kullanılması amaçlanmaktadır. Bu da halkımız için güzel bir gelir kaynağı olacak" diye konuştu.