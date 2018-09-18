Manisa'da Ahilik Haftası kutlandı

Manisa'da 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılını ahisi 57 yıldır ayakkabı imalatı işiyle uğraşan Turgutlu Kunduracılar Odası üyesi 87 yaşındaki İbrahim Etmem Karakaş oldu.

Manisa'da 31. Ahilik Haftası kutlamaları Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulanan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk sunma töreninin ardından mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Bedesten Salonuna kadar kortej yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşün ardından tören Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salonda devam etti. Törende konuşan MESOB Başkanı Hasan Geriter, "Biz esnaf ve sanatkarlar, değişen ve gelişen dünyada meslek ahlakımızla, güçlü geçmişimizle, gelenek ve kültürümüzle ayakta kalan, ülkemizin olmazsa olmazlarıyız. Ülkemiz bugüne kadar, eğer yaşadığı onca sıkıntıyı, ekonomik krizleri bütünlük içerisinde aşabildiyse, bunda esnaf ve sanatkarımızın sağlam duruşunun katkısı büyüktür. Devletimiz ve tüm karar vericiler de esnafımızın gösterdiği bu fedakarlıkların farkında olmalı ve önümüzdeki engelleri kaldırmak adına gayret göstermelidir. Devletimizin hem ülke genelinde hem de yerelde gösterdiği yapıcı ve olumlu çabanın artarak devam etmesini diliyor ve bekliyoruz. Mesleki eğitim sistemimizin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve özendirilmesi, haksız rekabetle mücadele daha uygun koşullarda finansman imkanı sağlama, esnaf ve sanatkarlara özel destek ve teşvik programları, vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarında kolaylık sağlama gibi konularda verilecek destek, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından katma değere dönüştürülecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, bu kültürün sonsuza kadar devam etmesini temenni etti. Helal rızık peşinde koşan yüz binlerce esnaf bulunduğunu belirten Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ahilik teşkilatının bu medeniyete ait olduğunu söyledi. Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Temsili şed kuşatma gösteri yapıldı.

Programda 57 yıldır ayakkabı tamiratı, onarımı ve ticaretiyle uğraşan Turgutlu Kunduracılar Odasına kayıtlı İbrahim Ethem Karakaş Manisa'da yılın ahisi seçildi. Karakaş'a Şeddini Vali Güvençer ve MESOB Başkanı Geriter taktı. Yılın kalfası seçilen Manisa Madeni Sanatkarlar Odası üyesi 20 yaşındaki CNC Tornacı Ercan Kokuş'a ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü takdim etti. Yılın çırağı ödülüne ise Turgutlu Lokantacılar Odası üyesi aşçı Mehmket Gürakar seçilirken ödülü Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu takdim etti. Yılın kadın girişimcisi seçilen Akhisar Madeni Sanatkarlar Odası üyesi oto boyacısı Yeşim Çakır ise ödülünü İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç elinden aldı.

Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Ticaret Müdürü Kenan Kalay ve esnaflar katıldı.