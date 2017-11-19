Manisa’da altyapı çalışmaları hız kazandı

Öte yandan Gördes İlçesi’ne bağlı Köseler Mahallesi’nde yeni sondaj açılırken Soma ilçesine bağlı Akçaavlu Mahallesi’nde de kanalizasyon hatlarının yapım çalışmaları başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapıları yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından Kula’nın Seyit Ali Mahallesi’ndeki Sabuncu Kuyu ve Sazlık mevkilerinde eskiyen ve sık sık arızalara neden olan 2 kilometrelik isale hattını yenileme çalışmalarına başladı. İsale hattının yenileme çalışmaları tamamlandığında mahalle sakinleri daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

Ayrıca MASKİ ekipleri, Gördes İlçesine bağlı Köseler Mahallesi’ndeki mevcut içme suyu sondajında yaşanan su azalması nedeni ile yeni bir sondaj çalışmasına başladı. Delgi çalışmalarının devam ettiği sondajda 107 metrelik derinliğine ulaşıldı. MASKİ ayrıca mahallede bulunan içme suyu deposunda bakım-onarım ve revize çalışmalarını hayata geçiriyor. MASKİ tarafından devam eden sondaj yenileme çalışmaları tamamlandığında mahalle sakinleri daha kaliteli ve daha sağlıklı içme suyuna kavuşacaklar. MASKİ ekiplerinin hummalı bir şekilde mahallerinde çalışma başlattığını söyleyen Köseler Mahalle Muhtarı Halim Yıldız, “ Suyumuz mahallemize yetersiz hale gelmişti. Bu durumu MASKİ’ye bildirdik ve yeni bir sondaj çalışmasına başladı. Yeni sondajımızın delgi çalışması devam ediyor. MASKİ, bu süre içerisinde mahallemize tankerlerle su takviyesi yaparak mahallemizi mağdur etmedi. Aynı zamanda içme suyu depolarımızda yenileniyor. MASKİ mahallemizde dört koldan çalışıyor. Çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, mahalleleri sağlıklı altyapı ağları ile donatmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Soma ilçesine bağlı Akçaavlu Mahallesi’nde 3 bin 200 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışması tamamlandı. İçme suyu şebekesinin ardından ekipler, 4 bin 200 metrelik kanalizasyon hattı döşeme işine başladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Akçaavlulu vatandaşlar uzun yıllar kullanacakları sağlıklı altyapıya kavuşacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, Akçaavlu’daki altyapı çalışmasını noktalamasının ardından mahallenin üstyapısı da modernize edilecek. Mahallede 17 bin metrekare kilit parke taş döşemesi gerçekleştirilecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile Soma’nın Heciz Mahallesi’nde yürüttüğü kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından başlattığı kilit parke taş döşeme çalışmasını da noktaladı. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Soma’nın Heciz Mahallesi’nde toplamda 3 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve içme suyu hattı döşendi. Sağlıklı bir altyapı sisteminin ardından mahallede 8 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması da tamamlandı. Kısa süre içerisinde noktalanan çalışmalar sayesinde Heciz, yıllardır beklediği hizmetlere kavuştu.