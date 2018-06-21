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21 Haziran 2018 17:53

Manisa’da altyapı çalışmaları hız kazandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi’ndeki içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Manisa’da altyapı çalışmaları hız kazandı

21 Haziran 2018 17:53

Öte yandan Ahmetli’nin Gökkaya Mahallesi’nde 4 buçuk milyon TL maliyetle hayata geçirilecek olan 18 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, vatandaşlardan gelen talep üzerine Salihli’nin Yörük Mahallesi’ne bağlı Atatürk Caddesi’ndeki ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattını yenileme çalışmasına başladı. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışma sayesinde bölgedeki meskenlere sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edilecek.


MASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır hasretle altyapı çalışmalarını bekleyen mahallelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. MASKİ’nin kaliteli altyapı hizmetiyle tanıştırmak üzere olduğu mahallelerden biri de Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi oldu. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde uygulamaya geçirilecek olan proje kapsamında mahallenin 18 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilenerek Gökkaya sakinlerine sağlıklı altyapı temin edilecek. 4 buçuk milyon TL maliyetle hayata geçirilecek çalışmaların öncesinde MASKİ ve İller Bankası yetkilileri, yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi. Mahallede başlatılacak çalışma sayesinde vatandaşlar yıllardır özlemini çektikleri hizmetle buluşacaklar.




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