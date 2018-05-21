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21 Mayıs 2018 15:17

Manisa’da altyapı çalışmalarına hız verildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı altyapı ve dere temizlik çalışmalarına hız verdi.

Manisa’da altyapı çalışmalarına hız verildi

21 Mayıs 2018 15:17


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında başlattığı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde su taşkınları yaşanmaması adına trapez kanaldaki temizlik çalışmasını tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 2 kilometrelik temizlik çalışması ile kanal içerisindeki çöpler uzaklaştırılarak, taşkın riski ortadan kaldırıldı.


Ayrıca Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen 154 Mahalle Projesi ile Akhisar’ın Sünnetçiler Mahallesi’nde altyapı çalışmaları noktalandı. Mahalleye, 10 kilometre kanalizasyon, 5 kilometre de içme suyu hattı döşendi. Üstyapı çalışmalarının başladığı mahallede 28 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması da yarılandı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi’nde yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Mahallenin su birikintisi sıkıntısına son vermek için yürütülen çalışma ile vatandaşlara daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Konak Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde de vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sağlamak adına kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan hat sayesinde yaşam alanının altyapı sorunu çözüldü.




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