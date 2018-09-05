Manisa’da altyapı çalışmalarına hız verildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı, kaliteli ve yeterli içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, mevcut sondajlardaki su miktarının zamanla azalmasından dolayı Kula ilçe merkezinin içme suyu kapasitesi arttırmak için 7 adet yeni sondaj çalışması başlattı. Ahmetli Mahallesi’ne bağlı Hacımahmutlu mevkiinde açılan ilk içme suyu sondajının delgi çalışmaları başladı. MASKİ, delgi çalışmalarının başladığı yeni sondajın yanı sıra bölgeye 6 adet daha içme suyu sondajı kazandıracak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Kula ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini arttırmak adına yeni sondaj çalışmalarının başladığını belirtti. Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda il genelinde içme suyu sondaj çalışmalarımız devam etmektedir. Kula ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılayan sondajlarda yaşanan su azalması sorununu gidermek için planladığımız 7 adet yeni sondaj çalışmamızın ilkinin delgi çalışmasına başladık. Sondajlarımızdan elde edeceğimiz içme suyu sayesinde Kula ilçe merkezinin içme suyu sorunu yaşamasının önüne geçeceğiz” dedi.

Öte yandan MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi Gediz Sokak’ta vatandaşların talebi üzerine yeni yapılan yerleşim alanında ek kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan çalışma sayesinde mahalleliye kullanışlı ve sağlıklı altyapı kazandırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı dere temizlik çalışmaları ile taşkın sıkıntılarına da son veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçe merkezinde bulunan iki mahallede dere temizlik çalışmasına başlandı. Kazım Karabekir ve Adnan Bedevi mahalleleri sınırları içerisinde yer alan derede 3 buçuk kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirilecek. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntısı ortadan kaldırılacak.

MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Hashoca Mahallesi’ndeki 93 Sokak’ta yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Akın Kara ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen MASKİ ekipleri, yürüttükleri çalışma ile vatandaşları yağışlı havalarda su birikintisi ve taşkın sorunundan kurtardı.