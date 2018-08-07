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07 Ağustos 2018 16:10

Manisa’da altyapı ihtiyaçları karşılanıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nin imara yeni açılan kısmında hayata geçirdiği kanalizasyon hattı döşeme çalışmasıyla mahallelinin altyapı ihtiyacını giderdi.

Manisa’da altyapı ihtiyaçları karşılanıyor

07 Ağustos 2018 16:10

Ayrıca Yunusemre’nin Kayapınar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ek kanalizasyon hattı çalışması yapıldı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşların altyapı ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Bu amaçla MASKİ, Soma ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nin yerleşime yeni açılan kısmındaki kanalizasyon altyapı ihtiyacını da ortadan kaldırdı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, bölgeye sıfırdan hat döşenerek vatandaşların altyapı konusunda sıkıntı yaşamalarının önüne geçildi.


Ayrıca MASKİ ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi’nde de çalışma gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen hat döşeme işi kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşa gerekli altyapı koşulları temin edildi.




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