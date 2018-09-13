Manisa'da Arbequina çeşidi zeytin fidanına ilgi artıyor

Türkiye'de en çok zeytin ağacı bulunan Manisa'da üretici İspanyol çeşidi olan makineli hasada uygun Arbequina çeşidi zeytine yöneldi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir süre önce dikimi yapılan Arbequina çeşidi zeytin fidanları dikiminin yılına meyve verdiği gözlendi. Yağlık olarak değerlendirilen Arbequina zeytin cinsinden ilçede 2 bin dönüm dikili zeytin ağacı olduğu öğrenildi.

Yağlık olarak yetiştirilen Arbequina zeytin çeşidi üzüm bağı gibi terbiye tellerine bağlı olarak dikilip ve dönüme dekara arazi yapısına göre 150 -170 arası dikildiğini belirten Arbequina çeşidi zeytin fidanı yetiştiricisi Hikmet Adaş, "Arbequina zeytin fidanı ağaca dönerken çok hızlı bir gelişim göstererek fidan dikimini takip eden yılda ürün vermeye başlar. Arbequina zeytin fidanının yetiştirmemizin amacı erken verime geçtiği için bizde Arbequina zeytin fidanı yetiştirmeye karar verdik. Burada gördük ki sekiz yıllık zeytin bahçelerimizde rekolte yüksek olduğu için verime daha yoğun olduğu, çiftçilerimize destek olabilmek için Arbequina zeytin fidanı üretimine karar aldık. İki yaşında verime başlıyor. Bir ağaç beş yaşında on kilo zeytin veriyor ve ortalama dönüme 180 ağaç dikiliyor. 180 ağaç diktiğimizde dönümde Bin 800 kilo verim almaktayız. En fazla dikim alan bölgelerimiz ise Ege bölgesi ve Akdeniz bölgeleridir" dedi.