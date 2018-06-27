Manisa’da asfalt çalışmaları hız kazandı

Öte yandan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ve Gördes arasındaki 5 mahalleyi kapsayan bağlantı yollarında genişletme ve asfalt çalışması başlattı.

Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek Manisalıları modern ve konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık sürede yürüttüğü çalışmalarla 3 bin 383 kilometrelik yolda asfalt uygulaması gerçekleştirdi. Büyükşehir, vatandaşların ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlayabilmeleri için asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi geride kalan 4 yıllık süre içerisinde il genelinde sorumluluk sahasında bulunan 3 bin 383 kilometre, Köprübaşı’nda ise yaklaşık 121 kilometre yolu asfaltla buluşturdu.

Manisalıların daha huzurlu bir yaşam sürmeleri için, onların ihtiyaçları doğrultusunda projeler ürettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geride kalan 4 yıllık görev sürecimizde sorumluluk alanımızda bulunan yollarda 3 bin 383 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdik. Köprübaşı ilçemizde de ulaşımın zor olduğu, bakımsız birçok yolu baştan aşağı yenileyerek, 121 kilometrelik yolu asfaltla buluşturduk. Bu anlamda yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz modern yollarda vatandaşlarımızın güven içerisinde, kazasız yolculuk yapmasını temenni ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde etkisini gösteren sıcak havayı fırsat bilerek asfalt çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selçikli, Çanakçı, Dolmadeğirmen, Yaykın ve Zeytinlibağ mahallelerini Akhisar ilçe merkezine ve Gördes güzergahına bağlayan yolda iş makineleri ile genişletme çalışması yaptı. Ekipler ayrıca bin 500 metrelik güzergahta satih kaplama yaparak, bölgedeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolu toz topraktan kurtardı. Yol Yapım ve Onarım Dairesinden yapılan bilgilendirmede, Manisa’da zaman zaman etkili olan yağışların sona ermesinin ardından yoğun bir asfaltlama programı yapılacağı ifade edildi.