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18 Haziran 2017 00:26

Manisa’da asker zehirlenmesinin bilançosu artıyor

Manisa 1.

Manisa’da asker zehirlenmesinin bilançosu artıyor

18 Haziran 2017 00:26

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeği sonrası rahatsızlanan askerlerin hastanelere sevki sürüyor. Bir televizyon kanalında programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 530 askerin müracaatı oldu.” dedi.


Edinilen bilgiye göre, Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve askerlere müdahale edildiği öğrenildi. Hastaneler, mesaisi bittikten sonra evlerine giden personeli acil koduyla göreve çağrılırken, hastane önlerinde asker ve polisler güvenlik önlemi aldı. Askerlerin ambulanslarla hastanelere sevkine devam ediliyor. Bazı asker yakınları da hastane önünde bilgi almak için bekliyor. Öte yandan bir televizyon kanalında programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 530 askerin müracaatı oldu. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Serum verildi. Askerlerin kan tahlilleri yapılıyor. Yoğun bakımda asker yok” dedi.


AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın askeri helikopterle Manisa’ya gelmek için yola çıktığını açıkladı.


2 ay içerisinde 4’üncü zehirlenme olayı


Öte yandan 23 Mayıs tarihinde Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda bin 49 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Zehirlenme vakasından 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayında zehirlenme olayı yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.


En son dün Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası’nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, tamamı ertesi gün taburcu edilmişti.




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