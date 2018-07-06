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06 Temmuz 2018 15:48

Manisa’da ata sporu okçuluğa yoğun ilgi

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde “İl Spor Merkezleri” kapsamında açılan okçuluk kursuna ilgi giderek artıyor.

Manisa’da ata sporu okçuluğa yoğun ilgi

06 Temmuz 2018 15:48


Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaz spor okulları bünyesinde açtığı okçuluk kursuna yaklaşık 150 sporcu katılırken, bu sayının her geçen gün arttığı ifade edildi.


Haftanın beş günü Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde yapılan antrenmanlara 10-15 yaş arası gençlerin katıldığı ata sporu olan okçuluk kursları yoğun ilgi görüyor. Ata sporu olan okçuluğun yeni nesillere sevdirilmesi, öğretilmesi, başarılı sporcular yetiştirilmesi amacı ile okçuluk kurslarıyla gençler hem geleneksel sporlarla tanıştırıyor hem de sağlıklı yaşam için spor olanaklarını çoğaltıyor. Manisa’da kısa sürede yoğun ilgi gören okçuluk; adaptasyon ve motivasyonu artırarak, dikkat ve odaklanmayı geliştiriyor. El-göz koordinasyonunda çok büyük faydası olan okçuluk, insana dik duruş temin ediyor ve vücut postürünün doğru konumda olmasını sağlıyor.


Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün okçuluk eğitmenleri tarafından gençlere okçuluğun tarihi ve misyonu hakkında bilgiler verilirken daha sonra okçuluk alanında pratik eğitimler yaptırılıyor. Atış sırasında hayli heyecanlı görünen okçu adayları, ilk oklarını büyük bir şevk ve heyecanla attı.




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