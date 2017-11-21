Manisa’da atıksu personeline ilkyardım eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü, tüm birimlerinde görev yapan çalışanlar için farklı konular hakkında eğitimler organize ederek, personelin bilinçlendirilmesini sağlıyor. Bu kapsamda MASKİ, Manisa genelinde hizmet veren 13 atıksu arıtma tesisinde görevli Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeline yönelik eğitim düzenledi. Uzman acil tıp teknisyenlerince uygulamalı olarak verilen eğitimde, olası kaza ya da hastalık durumlarında sağlık ekibi ulaşıncaya kadar geçen sürede yapılması gereken müdahalelere ilişkin bilgiler verildi. Tamamlanan eğitim sürecinin ardından, çalışanlar sınava tabi tutularak edindikleri bilgiler ölçülecek. Değerlendirme sonunda sınavı başarıyla geçen personele ilk yardım sertifikası verilerek, acil durumlara müdahale edebilecekler.