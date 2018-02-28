Manisa’da ayakkabıcılık sektörü daha da gelişecek

Ziyarette konuşan Başkan Çelik, “Manisa ayakkabıcılık sektöründe lider şehir olmaya aday bir şehirdir” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz ay yapılan kongre ile Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanlığı görevine yeni seçilen Ahmet Akçın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şehzadeler Belediyesi olarak esnaf dostu bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehrimiz açısından ayakkabı sektörü son derece önemli bir sektördür. Bu konuda ayakkabıcılık sektörü ile ilgilenen ciddi firmalarımız ve esnaflarımız var. Şehrimizdeki binlerce hemşehrimiz bu sektörden kazandıkları ile hayatlarını devam ettiriyorlar. Ayakkabıcılık sektörü inşallah önümüzdeki süreçte kendisini daha da geliştirecek ve daha iyi yerlerde olacak. Manisa ayakkabıcılık sektöründe lider şehir olmaya aday bir şehirdir. Şehrimizdeki sektörde bu potansiyel mevcuttur. Bu noktada iyi yolda bir ilerleme olduğunu da görüyoruz. Esnaf ve sanatkarımız bizler açısında son derece önemlidir, toplumumuzun sigortasıdır. Bizler Ahilik teşkilatını kurmuş olan bir medeniyetiz. Ahilik teşkilatının bugünkü temsilcileri de esnaf ve sanatkarlarımızdır. Belediye olarak esnaflarımız ile çok iyi diyaloglarımız var. Sürekli bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyoruz. Hem esnaflarımızın sorunları hem de gerekli durumlarda şehrimizin sorunları ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. 4 yıl boyunca esnaf dostu bir belediye olarak sürekli bir uyum içerisinde olduk. Esnaflarımız biz yöneticilerin gören gözü, duyan kulağı ve hisseden duyularıdır. Mahallerdeki sorunları ilk ağızdan duyan dinleyen ve bunları bizlere ileten bizlerin adeta elçileridir. Bugüne kadarki tüm destekleri için tüm esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde esnaflarımıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Göreve yeni seçilen değerli başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

“Belediyemiz ile her zaman istişare halinde olacağız”

Manisa’da ayakkabıcılık sektörünü geliştirmek için çalışacaklarını ifade eden çiçeği burnunda Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, “Ayakkabıcılar esnafı olarak sürekli bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz ve bunu her zaman hissediyoruz. Esnafımızın sorunları ile ilgili her zaman belediyemiz ile sürekli istişare halinde olacağız. Manisa ve sektörümüz için bir arada olup gereken çözümleri üreteceğiz. Öncelikle Manisa’daki ayakkabı fuarını daha da geliştirmek istiyoruz” diyerek ziyaret için teşekkür etti.