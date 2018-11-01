İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da aynı binada bir gecede iki yangın

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde yangın çıktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından binada aynı gece yine yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesi Kadriye Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı evin 2. katında dün akşam saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 4 saat sonra gece saat 02.00 sıralarında aynı evin 1. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.