Manisa'da aynı binada bir gecede iki yangın

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından binada aynı gece yine yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesi Kadriye Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı evin 2. katında dün akşam saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 4 saat sonra gece saat 02.00 sıralarında aynı evin 1. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.